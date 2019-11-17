Миньоле: Алиссон остался бы основным вратарем "Ливерпуля", даже если бы забивал в свои ворота

Голкипер Симон Миньоле, перешедший летом из "Ливерпуля" в "Брюгге", признался, что не жалеет о своем решении."Если бы я мог сражаться за свое место, может, и остался бы. Но я мог рассчитывать на место в воротах, только если бы Алиссон получил травму. И сразу после этого он вернулся бы в состав. Даже если бы он забивал голы в свои ворота, все равно сохранил бы место в стартовом составе. Ну и какой был смысл мне оставаться?Я не жалею, что ушел, потому что понимал ситуацию. Мыслей о том, что "Ливерпуль" борется за титул АПЛ, а я нет, не было ни разу", - цитирует Миньоле Mirror.