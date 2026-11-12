Капитан "Динамо" раскрыл, какой матч изменил сезон для команды

"В команде была уверенность, что выправим ситуацию. Вначале мы не побеждали, а даже когда побеждали — победы были натянутые. Я думаю, большой импульс дала победа над "Спартаком" в дерби"
Мы победили по игре, уверенно действовали на протяжении всего матча. Даже в меньшинстве мы не дали ничего создать сопернику, — рассказал Фомин.
Полузащитник добавил, что успех в принципиальном противостоянии придал футболистам эмоциональный заряд и уверенность. После дерби команда смогла выдать хорошую победную серию.
Сейчас "Динамо" занимает второе место в таблице РПЛ и уступает лидирующему "Зениту" только по дополнительным показателям.
Источник: "Россия 24"