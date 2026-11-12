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Капитан "Динамо" раскрыл, какой матч изменил сезон для команды

Даниил Фомин объяснил, благодаря чему бело-голубые преодолели неудачный старт и набрали ход в РПЛ, отдельно выделив победу над "Спартаком" в дерби.
Фото: ФК "Динамо"
Капитан московского клуба признался, что внутри команды сохраняли уверенность даже в период, когда результаты не соответствовали ожиданиям. По словам Фомина, переломным моментом стала встреча с красно-белыми: "Динамо" не только добилось победы, но и убедительно провело весь матч, не позволив сопернику воспользоваться численным преимуществом после удаления.

"В команде была уверенность, что выправим ситуацию. Вначале мы не побеждали, а даже когда побеждали — победы были натянутые. Я думаю, большой импульс дала победа над "Спартаком" в дерби"

Мы победили по игре, уверенно действовали на протяжении всего матча. Даже в меньшинстве мы не дали ничего создать сопернику, — рассказал Фомин.

Полузащитник добавил, что успех в принципиальном противостоянии придал футболистам эмоциональный заряд и уверенность. После дерби команда смогла выдать хорошую победную серию.

Сейчас "Динамо" занимает второе место в таблице РПЛ и уступает лидирующему "Зениту" только по дополнительным показателям.

Источник: "Россия 24"

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