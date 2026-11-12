По информации Telegram-канала "Мутко против", Хохлова готовят к работе с главной командой железнодорожников. Сейчас специалист возглавляет молодежный состав "Локомотива". Сухина, занимающий должность начальника молодежной команды, должен стать начальником основной команды.
При этом вопрос о постоянном главном тренере остается открытым. Среди возможных кандидатов ранее назывались Курбан Бердыев, Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов. Кроме того, руководство клуба рассматривает зарубежные варианты.
Ситуация вокруг тренерского штаба обострилась после поражения "Локомотива" от "Рубина" (0:1) в 14-м туре РПЛ. Председатель совета директоров Юрий Нагорных тогда сообщил о досрочном прекращении контракта с Михаилом Галактионовым, а тренер попрощался с командой в раздевалке. Однако официального объявления об увольнении 42-летнего специалиста клуб до сих пор не сделал.
Дополнительным фактором остается спор о компенсации за расторжение соглашения. По данным "СЭ", Галактионов рассчитывает получить около 60 млн рублей, тогда как генеральный директор Борис Ротенберг считает, что тренер сам должен выплатить эту сумму клубу.
После 14 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.
Источник: Telegram-канал "Мутко против"
Хохлова готовят к назначению в "Локомотив" - источник
По данным источника, Дмитрия Хохлова могут назначить исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" уже в ближайшее время, а вместе с ним в основную команду перейдет Станислав Сухина.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов