Гендиректор "Ростова" раскрыл правду о долгах клуба: можете спросить у футболистов

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка заявил, что клуб давно решил финансовые проблемы и сейчас не имеет задолженностей перед игроками и сотрудниками.

Фото: ФК "Чайка"





"Сейчас нет долгов уже давно. Можете спросить у футболистов и у всех остальных", — ответил руководитель клуба.

На уточняющий вопрос о наличии хотя бы каких-либо задолженностей или задержек Чайка ответил однозначно: "Никаких".



Источник: В конце сентября появлялась информация о тяжелом положении ростовчан. На этом фоне Чайку спросили о текущей ситуации с финансами и возможных задержках выплат.На уточняющий вопрос о наличии хотя бы каких-либо задолженностей или задержек Чайка ответил однозначно: "Никаких".Источник: "РБ Спорт"