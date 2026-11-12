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Гендиректор "Ростова" раскрыл правду о долгах клуба: можете спросить у футболистов
Сегодня, 14:20
Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка заявил, что клуб давно решил финансовые проблемы и сейчас не имеет задолженностей перед игроками и сотрудниками.
Фото: ФК "Чайка"
В конце сентября появлялась информация о тяжелом положении ростовчан. На этом фоне Чайку спросили о текущей ситуации с финансами и возможных задержках выплат.
"Сейчас нет долгов уже давно. Можете спросить у футболистов и у всех остальных", — ответил руководитель клуба.
На уточняющий вопрос о наличии хотя бы каких-либо задолженностей или задержек Чайка ответил однозначно: "Никаких".
Источник:
"РБ Спорт"
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Андрей Чайка
Ростов
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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