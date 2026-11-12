Мостовой вступился за Глушенкова после отказа от сборной России

"Здесь всё индивидуально. Потому что Максима мы знаем. Ясно, что если бы сейчас команда играла отборочные, международные матчи, то тогда, конечно, было бы это намного масштабнее, если бы он сказал: "Я не хочу играть". Но он этого не говорил"
Но он имеет право сказать, что нет, не могу, потому что… Особенно после того, что мы видели, да. Что у них там был какой-то конфликт, он сказал, что ты плохо сыграл, ещё что-то, — заявил Мостовой в новом выпуске YouTube-канала "Кто здесь Царь?".
Таким образом, экс-полузащитник не стал осуждать Глушенкова и подчеркнул, что отказ от вызова нельзя автоматически приравнивать к нежеланию выступать за национальную команду. При этом Мостовой отметил, что в случае официальных отборочных матчей подобная ситуация имела бы куда больший резонанс.