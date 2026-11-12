Мостовой вступился за Глушенкова после отказа от сборной России

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с Максимом Глушенковым, который, по сообщениям СМИ, сам отказался от приглашения в сборную России на ноябрьские матчи.

Фото: ФК "Зенит"

"Здесь всё индивидуально. Потому что Максима мы знаем. Ясно, что если бы сейчас команда играла отборочные, международные матчи, то тогда, конечно, было бы это намного масштабнее, если бы он сказал: "Я не хочу играть". Но он этого не говорил"