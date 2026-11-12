Как утверждает источник, руководитель селекционного отдела "Локомотива" Сергей Литвинов покинул клуб.
Сообщается, что планировалось, что специалист останется в клубе даже после увольнения спортивного директора Дмитрия Ульянова. Однако, после прихода на этот пост Наримана Акавова и после того, как стало известно, что Михаил Галактионов покинет клуб, Литвинов также решил уйти.
Напомним, 6 ноября на послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных сообщил о расставании с главным тренером. До сих пор клуб не объявил об этом официально.
"Железнодорожники" набрали 11 очков по итогам 14 стартовых туров и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Глава селекционного отдела "Локомотива" покинул клуб - источник
"Железнодорожники" лишились еще одного сотрудника.
Фото: ФК "Локомотив"