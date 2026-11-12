"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика с поста главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Майкла Кэррика, который еще в мае подписал с клубом новое трехлетнее соглашение.

Фото: AP Photo / Ian Hodgson

45-летний англичанин покидает пост главного тренера после неудачного старта команды в чемпионате Англии. В январе 2026 года Кэррик возглавил "МЮ" в статусе временного тренера до конца сезона, однако в мае руководство решило сохранить специалиста и заключило с ним контракт до 2028 года.



Теперь манкунианцы рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинец может стать следующим главным тренером команды.



После 10 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал всего восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда находится в зоне вылета.



Источник: сайт "Манчестер Юнайтед"