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Тюкавин рассказал о своих претензиях к Глушенкову после матча с Нигерией

Форвард сборной России Константин Тюкавин рассказал о своих претензиях к Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тюкавина, он был недоволен отношением Глушенкова к делу.

— Можешь подтвердить, что ты высказывал Глушенкову претензии после игры с Нигерией?

— Это относится к сегодняшнему матчу?

— Об этом все говорят.
— Я был недоволен его отношением к делу, - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".

Напомним, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков не попал в состав национальной команды сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил это тем, что футболист не хочет играть за национальную команду. Сообщалось, что после матча с Нигерией (3:3) в раздевалке сборной состоялся конфликт - партнеры обвинили Глушенкова в недостаточной самоотдаче.

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