Тюкавин рассказал о своих претензиях к Глушенкову после матча с Нигерией

— Можешь подтвердить, что ты высказывал Глушенкову претензии после игры с Нигерией?
— Это относится к сегодняшнему матчу?
— Об этом все говорят.
— Я был недоволен его отношением к делу, - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков не попал в состав национальной команды сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил это тем, что футболист не хочет играть за национальную команду. Сообщалось, что после матча с Нигерией (3:3) в раздевалке сборной состоялся конфликт - партнеры обвинили Глушенкова в недостаточной самоотдаче.