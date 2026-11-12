Титов считает, что Даку и Угальде заиграют по-другому после возвращения в еврокубки

"Даку для нашего чемпионата классный форвард. Не просто так его купил "Спартак". Но есть Угальде, который забивает и отдаёт голевые передачи. Он очень полезен", — сказал Титов.
По мнению экс-футболиста, наличие двух сильных нападающих — преимущество для команды. Даку необходимо продолжать ждать своего шанса: в матчах чемпионата и Кубка он уже доказывал свою полезность голами и результативными передачами, в том числе оформлял дубли.
Титов также выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. По его мнению, дополнительная нагрузка и большее количество матчей помогут раскрыть потенциал не только Даку и Угальде, но и всего состава "Спартака".
Источник: "Чемпионат"