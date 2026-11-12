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Титов считает, что Даку и Угальде заиграют по-другому после возвращения в еврокубки

Егор Титов оценил конкуренцию Мирлинда Даку и Манфреда Угальде в "Спартаке" и заявил, что участие в еврокубках позволит увидеть совсем другую игру нападающих и остальных футболистов красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший капитан "Спартака" назвал Даку сильным форвардом и напомнил, что албанец уже не раз приносил команде пользу, выходя на поле со скамейки. При этом Титов отметил результативность Угальде, который способен действовать не только на позиции классического нападающего, но и в роли ложной "девятки".

"Даку для нашего чемпионата классный форвард. Не просто так его купил "Спартак". Но есть Угальде, который забивает и отдаёт голевые передачи. Он очень полезен", — сказал Титов.

По мнению экс-футболиста, наличие двух сильных нападающих — преимущество для команды. Даку необходимо продолжать ждать своего шанса: в матчах чемпионата и Кубка он уже доказывал свою полезность голами и результативными передачами, в том числе оформлял дубли.

Титов также выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. По его мнению, дополнительная нагрузка и большее количество матчей помогут раскрыть потенциал не только Даку и Угальде, но и всего состава "Спартака".

Источник: "Чемпионат"

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