Акинфеев не видит проблем во вратарской линии ЦСКА

Игоря Акинфеева спросили, обсуждал ли он с молодыми голкиперами их последние ошибки. Однако капитан ЦСКА не стал критиковать коллег и призвал не преувеличивать масштаб проблемы.
"Не знаю фанатов ЦСКА, которые переживают за вратарскую позицию. ЦСКА идет в лидирующей группе, говорить про вратарей… Я не думаю, что это глобальная проблема"
Все привыкли обсуждать не только вратарей ЦСКА, но и вратарей РПЛ, других мировых вратарей. Я отойду от этой темы и не буду обсуждать коллег, — приводит слова Акинфеева корреспондент "Матч ТВ".
После 14 туров армейцы набрали 26 очков и занимают пятое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Дмитрия Игдисамова проведет 21 ноября дома против "Ахмата".