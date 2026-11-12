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Акинфеев не видит проблем во вратарской линии ЦСКА

Легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не считает проблемы Максима Бориско и Владислава Торопа поводом для серьезного беспокойства, несмотря на последние неудачные эпизоды.
Фото: Валерий Шарифулин/?ТАСС
После поражения ЦСКА от "Краснодара" со счетом 2:4 в 14-м туре РПЛ болельщики вновь заговорили о надежности вратарской линии команды. Один из самых обсуждаемых эпизодов произошел на 40-й минуте: Максим Бориско покинул штрафную, Жоао Виктор неудачно выбил мяч, а Батчи отправил его в пустые ворота.

Игоря Акинфеева спросили, обсуждал ли он с молодыми голкиперами их последние ошибки. Однако капитан ЦСКА не стал критиковать коллег и призвал не преувеличивать масштаб проблемы.

"Не знаю фанатов ЦСКА, которые переживают за вратарскую позицию. ЦСКА идет в лидирующей группе, говорить про вратарей… Я не думаю, что это глобальная проблема"

Все привыкли обсуждать не только вратарей ЦСКА, но и вратарей РПЛ, других мировых вратарей. Я отойду от этой темы и не буду обсуждать коллег, — приводит слова Акинфеева корреспондент "Матч ТВ".

После 14 туров армейцы набрали 26 очков и занимают пятое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Дмитрия Игдисамова проведет 21 ноября дома против "Ахмата".

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