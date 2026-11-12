"Ювентусу" интересен Агкацев - источник

"Ювентус" продолжает следить за голкипером "Краснодара" Станиславом Агкацевым, которого рассматривает в качестве одного из кандидатов на следующий сезон.

Фото: ФК "Краснодар"





При этом "Ювентус" изучает и другие варианты. В шорт-листе туринцев остаются Агкацев, выступающий за "



Источник: Tuttosport По информации Tuttosport, туринский клуб планирует усилить вратарскую линию и ищет голкипера в пару к Гульельмо Викарио. Главным претендентом на переход считается Лоренцо Пальмизани из "Фрозиноне". Итальянца могут приобрести уже в январе, после чего оставить в нынешней команде на правах аренды до конца сезона.При этом "Ювентус" изучает и другие варианты. В шорт-листе туринцев остаются Агкацев, выступающий за " Краснодар ", и Педро Мориско из бразильской "Куритибы". Таким образом, российский вратарь сохраняет шансы оказаться в поле зрения одного из ведущих клубов Италии, хотя пока не считается главным кандидатом на трансфер.Источник: Tuttosport

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Ювентус