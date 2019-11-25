Невилл раскритиковал форвардов "МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал форвардов манкунианского клуба за плохую игру в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилда". Об этом сообщает Goal.По его мнению, игру Джеймса, Рэшфорда и Марсиаля можно назвать цирком."То, что вытворяли в атаке нападающие "Манчестер Юнайтед" можно. назвать лишь одним словом — цирк. Я думаю, что главный тренер "Шеффилда" откажется от таких игроков как Марсиаль и Рэшфорд", — сказал Невилл.