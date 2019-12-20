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Сульшер: Фергюсон — лучший тренер всех времен. Я всегда уважал то, что он сделал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о сэре Алексе Фергюсоне.

"Я всегда уважал то, что он сделал. Сэр Алекс — лучший тренер всех времен.

Я разглядел его поближе, когда был игроком, а затем — тренером резервного состава", — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл 38 трофеев, среди которых 13 чемпионств, 10 суперкубков и 5 кубков Англии, а также две победы в Лиге чемпионов.

Sport24


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Теги: Сульшер Фергюсон Манчестер Юнайтед АПЛ
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