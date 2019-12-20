Сульшер: Фергюсон — лучший тренер всех времен. Я всегда уважал то, что он сделал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о сэре Алексе Фергюсоне."Я всегда уважал то, что он сделал. Сэр Алекс — лучший тренер всех времен.Я разглядел его поближе, когда был игроком, а затем — тренером резервного состава", — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл 38 трофеев, среди которых 13 чемпионств, 10 суперкубков и 5 кубков Англии, а также две победы в Лиге чемпионов.