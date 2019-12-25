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Жезус: Агуэро уже не такой молодой, пришло мое время

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус считает, что пришло время ему стать главным центрфорвардом команды и лишить этого статуса Серхио Агуэро. Жезусу сейчас 22 года, он на 9 лет младше аргентинца.

"В мой первый сезон в "Манчестер Сити" я играл много. Но я и пришел сюда, чтобы играть, играть, играть.

После первого сезона порой играл Серхио, а не я. Я знаю, что Серхио — легенда, лучший бомбардир в истории клуба, отличный человек, отличный парень. Мне он нравится как игрок и как человек.

Знаю, что Серхио может забить в каждой игре из-за его качеств и опыта — и каждый раз, когда он играет, я хочу, чтобы он забил, очевидно, поэтому я жду и жду.

Я хочу играть в каждом матче, но реальность не такая. У нас много игроков, лучших игроков. Я стараюсь наслаждаться, когда я на поле.

Но я знаю, что Серхио уже не такой молодой, как я, и теперь, думаю, пришло мое время. Это мое время.

Я просто хочу играть в футбол и совершенствоваться. Это то, что делает меня счастливым — это то, что я люблю. Если бы не играл в футбол, я не знаю, что бы делал.

Всегда тяжело, когда ты не играешь, но я знаю, что не буду играть в каждом случае, и я уважаю решение тренера, уважаю своего друга Серхио, потому что он легенда клуба.

И я точно не думаю о том, чтобы быть лучшим в мире, я просто хочу играть и забивать, а все остальное придет", — цитирует Жезуса BT.

Sport24


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Теги: Жезус Агуэро Манчестер Сити АПЛ
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