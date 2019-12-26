Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в интервью Sky Sports рассказал, почему полузащитник Танги Ндомбеле пропустил матч чемпионата Англии против "Брайтона".
"У него нет травмы. Танги продолжает тренироваться в обычном режиме. Вчера он подошел ко мне и сказал, что чувствует себя неготовым играть. Дело не в травме, а в опасении ее получить в связи с предыдущими повреждениями", - сказал Моуринью.
Моуринью рассказал, почему Ндомбеле не сыграл с "Брайтоном"
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