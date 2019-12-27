"Ливерпуль" досрочно отозвал из аренды защитника Филлипса

Защитник "Штутгарта" Натаниел Филлипс, права на которого принадлежат "Ливерпулю", вернется в расположение мерсисайдцев в январе. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.Летом "Ливерпуль" отдал футболиста в годичную аренду в "Штутгарт", выступающий во второй Бундеслиге, однако тренерский штаб красных решил вернуть 22-летнего игрока досрочно.Филлипс в текущем сезоне провел 11 матчей за "Штутгарт". В составе "Ливерпуля" в официальных матчах англичанин пока не выступал.