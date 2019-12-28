"Манчестер Юнайтед" надеется подписать Эриксена летом

"Манчестер Юнайтед" готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.По данным источника, манкунианцы намерены заполучить игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с лондонским клубом. В "МЮ" верят, что им удастся убедить Эриксена принять предложение клуба. Также игроком интересуются "Ювентус" и "Реал".Эриксен перешёл в "Тоттенхэм Хотспур" летом 2013 года из амстердамского "Аякса". Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний датчанин принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.