Погба пропустит несколько недель. Сульшер утверждает, что у игрока травма

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба угодил в лазарет. Хавбек, который лишь недавно восстановился после травмы, не попал в состав "красных дьяволов" на матч 21-го тура АПЛ против "Арсенала".Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что француз вновь травмировался и будет вынужден пропустить несколько недель."Он травмирован. Он чувствует определенный дискомфорт в голеностопе. Мы точно потеряли его на несколько недель", — цитирует Сульшера Goal.В сезоне-2019/20 провел лишь 8 матчей за "МЮ" во всех турнирах, отметившись при этом 2 голевыми передачами. В СМИ постоянно появляются слухи о том, что игрок может покинуть клуб в январе, однако в самом "МЮ" это отрицают.Стоит отметить, что сегодня Мино Райола, агент Погба, обрушился с критикой на манкунианский клуб.