Моуринью назвал идиотом тренера "Саутгемптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал идиотом тренера вратарей "Саутгемптона" Эндрю Спаркса после матча между командами в 21-м туре АПЛ.Во время второго тайма встречи, в которой его команда в итоге уступила со счетом 0:1, Моуринью решил подсмотреть в конспект тренера соперника, после чего между специалистами завязалась перепалка. В итоге Жозе был удостоин желтой карточки от главного судьи матча Майка Дина."Думаю, желтая карточка была справедливой, потому что я был груб, но я был груб по отношению к идиоту.И по какой-то причине грубым был я, и поэтому я заслуживаю желтой карточки", — цитирует Моуринью Four Four Two.