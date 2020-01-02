Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, играющим в Европе

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон стал обладателем награды Samba Gold, которая ежегодно присуждается лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе.Алиссон стал первым вратарем, которому досталась эта награда. В общей сложности он получил 35,54% голосов по итогам опроса болельщиков, журналистов и бывших футболистов.2-е место занял нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино (23,48%), который в прошлом году был обладателем награды. 3-м по итогам опроса стал защитник "ПСЖ" Тьяго Силва (10,46%).Алиссон в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.