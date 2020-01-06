Левандовски: ради такого тренера, как Клопп, можно пройти через огонь

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски высказался о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, с которым он работал в дортмундской "Боруссии" в период с 2010 по 2014 год."В "Боруссии" я встретил человека, который сильно помог мне развиться как личность. Клопп многому меня научил и открыл мне двери в мир футбола. Он обладает невероятной харизмой, может правильно сочетать шуточную атмосферу и серьёзную критику в разговоре с игроками. Ради такого тренера можно пройти через огонь", - цитирует Левандовского Sport Bild.