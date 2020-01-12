Гвардиола: Фоден станет основным игроком "Манчестер Сити" после ухода Сильвы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доверяет 19-летнему полузащитнику Филу Фодену, который, по его словам, станет получать больше игрового времени после ухода Давида Сильвы."Фил — невероятный игрок, но ему еще есть, чему учиться. Иногда нужно время, чтобы понять, что от тебя требуется, необходимо проявить терпение.Давид покидает нас в этом сезоне, и мы не собираемся никого покупать на его позицию, потому что у нас есть Фил. Мы верим в него. В противном случае мы бы вышли на рынок, чтобы найти замену Давиду", — цитирует Гвардиолу Goal.