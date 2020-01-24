Артета отказался комментировать переход Матвиенко из "Шахтера" в "Арсенал"

Наставник английского "Арсенала" Микель Артета не стал комментировать информацию о возможных переговорах между донецким "Шахтером" и лондонским клубом о переходе Николая Матвиенко.



Фото: ESPN

- Ничего не знаю, публично обсуждать слухи о возможных переходах не буду, - приводит слова Артеты издание 101 Great Goals.



Рулевой "Арсенала" заявил, что пообщается с представителями СМИ только после того, как у клуба будет конкретная информация.



Трансфер Матвиенко оценивается в 35,5 миллионов евро. 23-летний воспитанник донецкого футбола начал выступать за "Шахтер" в 2015 году. Контракт с родным клубом заканчивается у Матвиенко в июне 2021 года.