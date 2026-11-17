Вместе с главным тренером команду покинут практически все его помощники, сообщает "Чемпионат". Исключение составят Олег Пашинин и Заур Хапов, которые продолжат работу в клубе.
Ранее стало известно, что "Локомотив" согласовал с Галактионовым условия расторжения контракта. По информации СМИ, компенсация тренеру будет выплачиваться в рассрочку в течение года.
Вместе с Галактионовым "Локомотив" покинут почти все его помощники
После ухода Михаила Галактионова в московском "Локомотиве" произойдут изменения в тренерском штабе.
Фото: ФК "Локомотив"