- Когда "Зенит" расслабляется - сразу у него начинаются проблемы. Однако в последних матчах петербуржцы были очень хороши. Если продолжат играть в таком же ключе, будет очередное чемпионство.
Если "Зенит" сам себе проблемы не создаст, тяжело кому-то будет превзойти его. Важно отметить, что пришел Карпукас - и Барриос расцвел, - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
По итогам 14 туров первое место в РПЛ занимает "Зенит", в активе которого 31 очко. Столько же у московского "Динамо", расположившегося на второй строчке. Замыкает тройку лидеров "Спартак" с 29 очками.