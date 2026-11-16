Германия не оставила шансов Нидерландам в заключительном туре Лиги наций

Сборная Германии одержала крупную победу над Нидерландами в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций.

Фото: УЕФА

Матч, состоявшийся 16 ноября в Берлине, завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 41-й минуте забил Дерри Шерхант. После перерыва Флориан Вирц удвоил преимущество немцев на 60-й минуте, а спустя пять минут отличился Нико Шлоттербек. На 71-й минуте Вирц оформил дубль, после чего Брайан Груда на 77-й установил окончательный результат.



Германия завершила групповой этап на первом месте с 11 очками. Нидерланды набрали столько же баллов, однако уступили сопернику по дополнительным показателям и заняли вторую строчку.