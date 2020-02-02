Конте: в отличие от Гвардиолы и Клоппа, я выиграл АПЛ в первый сезон

Главный тренер "Интера" Антонио Конте сравнил себя с тренирующими английские команды Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.
Фото: Getty Images
"В "Челси" я выиграл АПЛ в первый же сезон. А во второй — Кубок Англии. Клопп ничего не выиграл за первые четыре года, а Гвардиола — в первый год", — приводит слова Конте Goal.

Антонио Конте возглавлял лондонский "Челси" в период с 2016 по 2018 год и завоевал с "синими" титул АПЛ и Кубок Англии. Летом 2018-го года Конте был уволен из-за разногласий с руководством клуба.

В нынешнем сезоне Конте работает с миланским "Интером" и продолжает борьбу с "Ювентусом" за чемпионство в Италии.


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Теги: Конте АПЛ Серия А Интер Гвардиола Клопп
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