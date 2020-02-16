"Реал" и "Атлетико" претендуют на Агуэро

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может оказаться в одном из мадридских клубов.
Фото: Global Look Press
По информации Football Espana, услугами аргентинского нападающего интересуются мадридские "Реал" и "Атлетико".

Агуэро выступал за "матрасников" в период с 2006 по 2011 год, откуда и перешел в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.

Напомним, что несколько дней назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках из-за нарушений правил ФФП. В "Сити" завысили доход от спонсоров.

В связи с отстранением "МС" от еврокубков, в последние дни в СМИ регулярно появляются новости о возможном уходе ключевых игроков, которые хотят регулярно выступать в главном европейском клубном турнире.

В сезоне 2019/2020 Агуэро сыграл 25 матчей в составе "Сити", отметился 21-м голом и отдал 3 голевые передачи. Контракт 31-летнего аргентинца с "горожанами" рассчитан до лета 2021-го года.


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Теги: Примера АПЛ Реал Атлетико Манчестер Сити Агуэро Зарубежные трансферы
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