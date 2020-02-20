Месси: странно, что "Сити" с таким сильным составом не будет играть в ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках на два года.
Фото: Getty Images
"Меня это удивило. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. "ПСЖ" только заплатил штраф, не знаю точно, как тогда все происходило. Если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов, с учетом такого состава и денег, что они тратят, будет странно.

Если «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов, многие игроки захотят уйти. А может, и нет. Лига чемпионов – очень привлекательный турнир, два года без нее могут быть неприятны", — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, несколько дней назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках из-за нарушений правил финансового фэир-плей. В манчестерском клубе превысили спонсорские доходы в 2012-м и 2016-м году.

Также сообщалось, что "горожан" могут отстранить от чемпионского титула 2013/2014 года.

Читайте по теме:

За что "Сити" отстранили от еврокубков и пошлют ли топ-клубы УЕФА, создав Суперлигу?


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига чемпионов Примера АПЛ Барселона Манчестер Сити Месси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ювентус" может приобрести Тиаго Алькантару вместо Погба
"Краснодар" уступил "Малаге" в контрольном матче 1
Гендиректор "Леганеса": мы не собирались продавать Брейтуэйта "Барселоне" 2
Аршавин прокомментировал работу Радимова с "Зенитом-2" 2
Месси: странно, что "Сити" с таким сильным составом не будет играть в ЛЧ 2
Президента "ПСЖ" и экс-генсека ФИФА обвиняют по делу о продаже телеправ на ЧМ
Форвард сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет 1
"Барселона" объявила о подписании форварда "Леганеса" Брейтуэйта вне трансферного окна 2
"Ротор" уступил "Енисею" в матче Кубка ФНЛ
Ловчев: не назвал бы Моуринью особенным 1
Защитник "Севильи" перешел в китайский клуб из города, в котором началась вспышка коронавируса
Роналду: Мбаппе - это будущее 3
"Тамбов" официально объявил об аренде защитника "Сочи" 1
ФССП взыскала с "Ростова" 154 миллиона рублей 3
ФИФА обновила рейтинг сборных. Позиция сборной России не изменилась 4
Анонимный источник сообщил о минировании зданий во время Евро-2020 1
Месси заявил, что был бы рад возвращению Неймара в "Барселону"
"Смешно читать про 20 млн евро". Арустамян раскрыл сумму трансфера Холанда в "Боруссию" 9
"Ювентус" вместо Поля Погба может приобрести Алькантару 1
Дзюба и Слуцкий пожали друг другу руки после перепалки в инстаграме (фото) 2
"Я люблю эту женщину, и люди должны это уважать". Футболистка сборной США - о свадьбе с партнершей 8
Самедов: не стоит исключать вариант, при котором Шишкин сможет сыграть за главную команду "Спартака" 1
Месси: с уходом Роналду "Реал" лишился большого количества голов 1
"Мы тоже употребляем такие слова". Судья Казарцев рассказал, что не обиделся на мат Гончаренко 2
"Прошу прощения за все мои косяки". Казарцев рассказал, что написал Егорову после его увольнения 1
Гвардиола: останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? 2
"Достойно отработали". Арбитр Казарцев - о скандальном матче "Краснодар" - ЦСКА 4
Павлюченко: в ФНЛ играть не готов. Всё же я не Ибрагимович 2
"Чистый вброс!". Юран прокомментировал информацию о своей отставке из "Химок" 1
Широков: с приходом Моуринью "Тоттенхэм" играет все хуже и хуже
Все новости