Месси: странно, что "Сити" с таким сильным составом не будет играть в ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках на два года.

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"Меня это удивило. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. "ПСЖ" только заплатил штраф, не знаю точно, как тогда все происходило. Если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов, с учетом такого состава и денег, что они тратят, будет странно.Если «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов, многие игроки захотят уйти. А может, и нет. Лига чемпионов – очень привлекательный турнир, два года без нее могут быть неприятны", — цитирует Месси Mundo Deportivo.Напомним, несколько дней назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках из-за нарушений правил финансового фэир-плей. В манчестерском клубе превысили спонсорские доходы в 2012-м и 2016-м году.Также сообщалось, что "горожан" могут отстранить от чемпионского титула 2013/2014 года.