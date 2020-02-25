Экс-вратарь "Челси" рассказал, как Коста однажды сел на лицо Чалоба

Бывший вратарь "Челси" Марцин Булка рассказал, как нападающий Диего Коста на одной из тренировок сел на лицо Натаниэлю Чалоба.



Фото: The Sun

"На одной из тренировок Чалоба лежал на газоне после столкновения с Костой. Диего подумал, что тот притворяется, и начал говорить ему разные вещи на испанском. Чалоба продолжал лежать дальше. Тогда Коста снял штаны и сел ему на лицо, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного", - цитирует Булку Daily Mail.



Сейчас Диего Коста выступает за "Атлетико". На его счету 11 матчей и два забитых мяча.



Булка из "Челси" перешел в "ПСЖ".