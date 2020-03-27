Клопп считает, что дисциплинированность поможет вернуть футбол скорее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что если человечество ответственно отнесется к коронавирусу, то футбол можно будет вернуть раньше.

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- Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее. Чем дисциплинированнее мы сейчас, тем быстрее мы вернем нашу жизнь в прежнее русло, шаг за шагом. Сейчас нет более подходящего решения, - цитирует Клоппа Goal.



По последним данным в мире выявлено свыше 500 тысяч заражений коронавирусом. Погибло более 26 тысяч человек. Выздоровело - 130 тысяч людей.