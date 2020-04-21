Погба сыграл в футбол с мамой, пробросив ей мяч между ног (видео)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба развлекается во время карантина.

— Когда твоя мама говорит, что играла в футбол раньше.Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они есть, — подписал публикацию француз.Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.