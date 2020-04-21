Погба сыграл в футбол с мамой, пробросив ей мяч между ног (видео) Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба развлекается во время карантина. View this post on Instagram ?нєи у??я м?м тє?? у?? ѕнє ???ує? f??тв??? вєf?яє ??? ???є ?и? ѕ?єи? т?мє ??тн у??я ??яєитѕ вєf?яє тнє?я ?є??є тн?ѕ ??я?? ????#no mercy#sonvsmum A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Apr 21, 2020 at 5:27am PDT — Когда твоя мама говорит, что играла в футбол раньше. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они есть, — подписал публикацию француз.Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:21 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Манчестер Юнайтед Погба Коронавирус АПЛ Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5