"Рома" близка к соглашению с "МЮ" по трансферу Смоллинга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, выступающий в "Роме" на правах аренды, может остаться в Италии.

Фото: Global Look Press

Как утверждает Corriere dello Sport, 30-летний защитник останется в Риме еще на один сезон на правах аренды за 3 миллиона евро, а по окончании чемпионата его трансфер будет выкуплен "Ромой". Сейчас обсуждается сумма перехода. Она составит от 12 до 15 миллионов евро.



Англичанин Крис Смоллинг перешел в "Рому" на правах аренды летом 2019 года. Он провел за итальянцев 28 игр и забил 2 гола.