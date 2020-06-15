Невилл: расизм? Нужно говорить о равном представительстве в советах директоров, среди тренеров и далее по всей стране

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим мнением по поводу расизма.

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По мнению бывшего футболиста, во всех сферах жизни должно соблюдаться равное распределение должностей между представителями разных рас.- Забудьте о словах. Нужны действия. Мы знаем об очевидной дискриминации, об очевидных злоупотреблениях. Нужно говорить о равном представительстве в советах директоров, среди тренеров и далее по всей стране, - приводит слова эксперта Evening Standard.Напомним, что по всему миру продолжаются акции движения "Чёрные жизни важны", перетекающие в беспорядки, погромы и акты вандализма. Причиной начала выступлений стала смерть чернокожего Джорджа Флойда.