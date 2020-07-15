Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета

22-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета.

Фото: Gettyimages.ru

Это произошло благодаря благотворительной деятельности, которой молодой англичанин занимается довольно давно.



Футболист повлиял на отмену решения о запрете бесплатного питания для детей во время каникул. Такие меры были приняты на фоне пандемии коронавируса. Рэшфорд смог убедить правительство страны снова ввести бесплатные обеды в учебных учреждениях.



Более того, Маркус оказал помощь в сборе средств на питание. Благодаря игроку манкунианцев, благотворительной организации FareShare удалось собрать 20 млн фунтов.