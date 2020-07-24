Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом АПЛ в текущем сезоне по версии ассоциации футбольных журналистов.

Фото: Getty Images Sport

В процессе голосования хавбек опередил Кевина Де Брейне, Маркуса Рэшфорда, Алисона Бекера, Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Садио Мане. Хендерсон собрал более 25% голосов. Ранее аналогичное звание англичанин получил от читателей BBC.



Джордан помог "Ливерпулю" завоевать титул чемпиона АПЛ. Полузащитник провел в текущем сезоне 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.



Источник: footballwriters.co.uk