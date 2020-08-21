Виллиан: Артета сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как я уйду

Новичок "Арсенала" Виллиан рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Артетой.

Фото: ФК "Арсенал"

"Когда я с ним разговаривал, он сказал, что я нужен ему на 3 года. Он сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов до того, как я уйду. Я именно эти слова хотел услышать.



В "Челси" я за 7 лет выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Надеюсь, в "Арсенале" мне удастся выиграть этот трофей", - приводит слова бразильца The Sun.



Виллиан в прошлом сезоне принял участие в 47 матчах и забил 11 голов.