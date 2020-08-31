CМИ: "Ливерпуль" планирует продать Вейналдума "Барселоне", а на эти деньги купить Тьяго

Английский "Ливерпуль" планирует продать полузащитника Жоржиньо Вейналдума в текущее трансферное окно.

Фото: Getty Images

По сведениям источника, в голландском футболисте заинтересована "Барселона". "Ливерпуль" хочет продать игрока сейчас, а не отпускать его бесплатно в 2021 году.



На вырученные средства английский клуб планирует приобрести полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.



В минувшем сезоне 29-летний Вейналдум провёл 47 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил шесть мячей.



29-летний Тьяго провёл 40 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.



Источник: Mundo Deportivo