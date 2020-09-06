По информации источника, голкипер "Ренна" Эдуард Менди входит в сферу интересов "синих". Сообщается, что переговоры находятся в финальной стадии. Трансфер голкипера может обойтись английскому клубу в 20 млн евро.
Менди не единственный кандидат на место вратаря "Челси". Ранее появилась информация о интересе к голкиперу "МЮ" Серхио Ромеро. Тренерский штаб "синих" заинтересован в надежном конкуренте Кепе Аррисабалаге.
Источник: твиттер журналиста Кевина Палмера
Вратарь "Ренна" Менди может перейти в "Челси"
"Челси" продолжает поиски вратаря в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ренн"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!