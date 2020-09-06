Вратарь "Ренна" Менди может перейти в "Челси"

"Челси" продолжает поиски вратаря в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Ренн"

По информации источника, голкипер "Ренна" Эдуард Менди входит в сферу интересов "синих". Сообщается, что переговоры находятся в финальной стадии. Трансфер голкипера может обойтись английскому клубу в 20 млн евро.



Менди не единственный кандидат на место вратаря "Челси". Ранее появилась информация о интересе к голкиперу "МЮ" Серхио Ромеро. Тренерский штаб "синих" заинтересован в надежном конкуренте Кепе Аррисабалаге.



Источник: твиттер журналиста Кевина Палмера