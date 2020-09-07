Облак — об интересе "Челси": я живу одним днем и не заглядываю в будущее

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал интерес со стороны "Челси".

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— Интерес "Челси"? В последние дни я сосредоточен на матчах сборной Словении с Грецией и Молдовой. Я живу одним днем и не заглядываю в будущее, которое очень трудно предвидеть и невозможно знать, — заявил Облак в интервью Ekipa.



Также вратарь добавил, что слухи — часть его работы и жизни, но они его никак не беспокоят.



В контракте 27-летнего Облака прописана сумма отступных в 100 млн евро.



За "Атлетико" словенец провёл 257 матчей, пропустил 176 голов и 139 раз сыграл "на ноль".