— Интерес "Челси"? В последние дни я сосредоточен на матчах сборной Словении с Грецией и Молдовой. Я живу одним днем и не заглядываю в будущее, которое очень трудно предвидеть и невозможно знать, — заявил Облак в интервью Ekipa.
Также вратарь добавил, что слухи — часть его работы и жизни, но они его никак не беспокоят.
В контракте 27-летнего Облака прописана сумма отступных в 100 млн евро.
За "Атлетико" словенец провёл 257 матчей, пропустил 176 голов и 139 раз сыграл "на ноль".
Облак — об интересе "Челси": я живу одним днем и не заглядываю в будущее
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал интерес со стороны "Челси".
Фото: Getty Images
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