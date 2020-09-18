Клопп - о подписании Алькантары: мечтать о таком футболисте в составе - это уже радость

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о приобретении полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.
eurosport.de
"Это здорово. Я рад, что наконец-то мы подписали Тьяго. Мечтать о таком игроке в составе - это уже радость. Я очень счастлив, что такой замечательный человек присоединился к "Ливерпулю". Я счастлив", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

По данным СМИ, английский клуб заплатил "Баварии" за 29-летнего игрока 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тьяго провел 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 гола.

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Теги: Клопп Алькантара Бавария Ливерпуль АПЛ
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