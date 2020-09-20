Парижский клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего хавбека в это трансферное окно. Отметим, что Деле Алли не был включен в заявку "Тоттенхэма" на матч 2-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
В прошлом сезоне АПЛ Деле Алли в составе "Тоттенхэма" провел 25 матчей и забил 8 мячей.
Источник: The Telegraph
"ПСЖ" ведет переговоры с Деле Алли
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может перейти в "ПСЖ".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!