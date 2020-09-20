"ПСЖ" ведет переговоры с Деле Алли

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может перейти в "ПСЖ".

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Парижский клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего хавбека в это трансферное окно. Отметим, что Деле Алли не был включен в заявку "Тоттенхэма" на матч 2-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".



В прошлом сезоне АПЛ Деле Алли в составе "Тоттенхэма" провел 25 матчей и забил 8 мячей.



Источник: The Telegraph