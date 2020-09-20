Подопечные Жозе Моуриньо разгромили соперника со счетом 5:2. В составе "Тоттенхэма" четыре мяча забил Сон Хин Мин, а четыре голевые передачи сделал Харри Кейн.
Чемпионат Англии
2 тур
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 2:5
Голы: Ингс, 32, Ингс, 89 (пен.) - Хын Мин 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82, Ингс.
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" благодаря покеру Сон Хин Мина
"Саутгемптон" на своем поле в матче второго тура АПЛ проиграл "Тоттенхэму".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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