"Бенфика" согласовала с "Ман Сити" трансфер Диаша за 55 млн евро

"Бенфика" приняла предложение "Манчестер Сити" по трансферу центрального защитника Рубена Диаша.

Фото: ФК "Бенфика"

По информации источника, в ближайшее время 23-летний футболист прибудет в Манчестер для прохождения медицинского осмотра и заключения 5-летнего личного контракта. Также сообщается, что в рамках сделки в "Бенфику" перейдет защитник "Сити" Николас Отаменди. За трансфер Диаша "горожане" заплатят 55 млн евро.



В минувшем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.



Источник: "твиттер" журналиста Фабрицио Романо