Источник: Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради работы в "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" дважды предлагала аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино пост главного тренера, но он отказался ради аналогичной должности в "Манчестер Юнайтед".

Фото: Getty Images