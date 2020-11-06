Источник: Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради работы в "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" дважды предлагала аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино пост главного тренера, но он отказался ради аналогичной должности в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отверг два предложения о работе со стороны "Барселоны", сообщают британские СМИ. Аргентинский специалист является кандидатом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае ухода с поста нынешнего наставника "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера. В российском медиапространстве также появлялась информация о возможном назначении Почеттино главным тренером петербургского "Зенита".

48-летний Маурисио Почеттино тренировал лондонский "Тоттенхэм" с мая 2014 по ноябрь 2019 года. Под его руководством "шпоры" провели 293 матча, один раз выиграли серебряные и дважды бронзовые медали АПЛ, а также пробились в финал Лиги чемпионов, где уступили "Ливерпулю".

Источник: Daily Star

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Теги: АПЛ Почеттино Манчестер Юнайтед Барселона Зарубежные трансферы
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