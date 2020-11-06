Судьба хорватского специалиста будет решена после матча 8-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом". Сообщает, что в случае поражения Билич будет отправлен в отставку.
В текущем сезоне АПЛ "Вест Бромвич" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
Напомним, что Билич в сезоне-2012/13 тренировал московский «Локомотив».
Источник: Daily Mail
Бывший главный тренер "Локомотива" Билич может быть уволен из "Вест Бромвича"
Наставник "Вест Бромвича" Славен Билич находится на грани ухода из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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