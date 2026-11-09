Экс-арбитр ФИФА оценил решение Карасёва засчитать спорный гол "Краснодара" в ворота ЦСКА

- Для меня очевидно, что VAR не должен был вмешиваться в эпизод и звать Карасёва к монитору.
Ни с одного ракурса мы не видим доказательств, что мяч попал Кордобе в руку, - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Специалист также признал правильными решения не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 47-й минуте и продолжить игру после попадания мяча в руку защитника армейцев на 12-й минуте. Работу Карасёва он оценил в 8,6 балла.
Встреча 14-го тура РПЛ завершилась победой краснодарцев со счётом 4:2. Южане с 26 очками занимают четвёртое место, ЦСКА с таким же количеством баллов располагается на пятой строчке.