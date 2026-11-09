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"Краснодар" попросит ЭСК оценить возможное удаление игрока ЦСКА

Руководство "Краснодара" намерено обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу эпизода с защитником ЦСКА Жоао Виктором в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет "Чемпионат", краснодарский клуб попросит оценить момент на 46-й минуте, когда бразильский футболист армейцев вступил в борьбу с нападающим Джоном Кордобой возле границы штрафной площади.

В "Краснодаре" считают необходимым рассмотреть возможность удаления защитника ЦСКА.

Матч завершился победой "Краснодара" со счётом 4:2. Команда прервала семиматчевую безвыигрышную серию и с 26 очками занимает четвёртое место в РПЛ. ЦСКА с 26 баллами располагается на пятой строчке.

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