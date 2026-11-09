Стало известно, готов ли Батраков покинуть "Галатасарай" зимой

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, высказался о возможном трансфере россиянина в зимнее межсезонье.

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- На сегодняшний день нет такой цели - обязательно куда-то переходить.

Кузьмичёв дал понять, что футболист доволен своим положением в Турции и не стремится к скорому уходу.Как Алексея приняли, в какую футбольную атмосферу он попал, какие там болельщики и как к нему относятся все, начиная от руководства, заканчивая болельщиками, - это фантастика, - сказал Кузьмичёв на ютуб-канале "Это футбол, брат!".Батраков перебрался в "Галатасарай" летом 2026 года. В 13 матчах за стамбульский клуб россиянин забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Сумма отступных в его контракте составляет 55 миллионов евро.