Стало известно, готов ли Батраков покинуть "Галатасарай" зимой

- На сегодняшний день нет такой цели - обязательно куда-то переходить.
Как Алексея приняли, в какую футбольную атмосферу он попал, какие там болельщики и как к нему относятся все, начиная от руководства, заканчивая болельщиками, - это фантастика, - сказал Кузьмичёв на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Батраков перебрался в "Галатасарай" летом 2026 года. В 13 матчах за стамбульский клуб россиянин забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Сумма отступных в его контракте составляет 55 миллионов евро.