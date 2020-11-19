Как сообщается, украинец хочет перейти в "Фенербахче". Турецкий клуб обсуждал с 31-летним футболистом условия контракта и детали возможной сделки на протяжении всего текущего сезона, однако игрока предложения "Фенербахче" не устраивали. Но сейчас же Ярмоленко после очередного предложения турецкого клуба ведёт переговоры с "Вест Хэмом" по поводу расторжения соглашения, рассчитанного до 2022 года.
До перехода в "Вест Хэм" Ярмоленко выступал в киевском "Динамо" и дортмундской "Боруссии". В минувшем сезоне Английской Премьер-Лиги украинский нападающий провел 23 матча, в которых отличился 5-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей, а также получил 2 желтые карточки.
Источник: Goal.com
Ярмоленко заинтересован в переходе в "Фенербахче"
Нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко хочет расторгнуть контракт с "молотобойцами".
Фото: ФК "Вест Хэм"
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